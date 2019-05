Uccide il fratello a coltellate, a Napoli

Un 45enne di Marano in provincia di Napoli è stato colpito mortalmente con almeno 5 fendenti al torace dal fratello 49enne, al termine di una lite. In seguito, grazie alla chiamata effettuata dalla moglie della vittima, sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato e arrestato il killer, mentre i soccorsi giunti sul luogo non hanno potuto far altro che costatare il decesso della vittima, la quale durante la collocazione ha ferito l’aggressore con dei colpi sferrati con un bastone di ferro.