Uccide il genero con un fucile, a Silea

Un uomo di 91 anni ha ucciso il genero con un colpo di fucile alla nuca per poi barricarsi in casa fino all' arrivo delle forze dell'ordine, a Silea. In particolare, il 91enne avrebbe sparato al genero da una finestra di casa mentre era in cortile, mentre la moglie sotto shock è stata portata in ospedale. Secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, i rapporti tra i due erano deteriorati negli anni, e altri episodi di lite erano stati segnalati alle autorità.