Uccide la moglie e si costituisce, confermata la condanna

Rimane in carcere Gianfranco Duini, l’uomo che uccise a coltellate la moglie Claudia Bortolozzo nel loro appartamento a Marghera, in provincia di Venezia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto per l’uomo che, reo confesso, ha ricostruito quanto accaduto durante l’episodio.