Uccide la moglie e poi si suicida, nel Pavese

Un finanziere di 55 anni in servizio alla compagnia di Corsico ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni per poi la vita sparandosi con la propria pistola d'ordinanza. L’episodio di omicidio-suicidio è avvenuto in un'abitazione di via Ivrea a Vigevano in provincia di Pavia, dove la coppia viveva insieme alla figlia di 11 anni, presente al momento dei fatti. Da quanto appreso, l’uomo non accettava la decisione di separazione della donna e in preda ad un attacco di gelosia ha ucciso la compagna.