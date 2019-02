Uccide la moglie e scappa all’estero per evitare la galera

Arrestato dalla polizia tunisina Chaanbi Mootaz, destinatario di un provvedimento italiano esteso a livello internazionale dall'autorità giudiziaria di Brescia. L'uomo è infatti l’autore dell'omicidio della moglie Daniela Bani avvenuto a Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia, nel settembre del 2014, nel quale la donna era stata uccisa con decine di coltellate. Scappato nel paese natale per evitare la pena, l’uomo ha lasciato due figli piccoli, ora in Italia sotto la tutela dei nonni.