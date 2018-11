Uccide il padre e occulta il cadavere, a Pavia

Indagato Giovanni Dagrada, 38 anni, per l'omicidio del padre Piero Dagrada insieme al quale viveva in una casa in una frazione in provincia di Pavia. L’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per occultamento di cadavere, scoperto in seguito a un lungo interrogatorio in caserma. Ad avvertire i militari sarebbe stato il fratello di lui, Antonio, che avrebbe trovato il corpo senza vita del padre sul pavimento del salotto e il fratello Giovanni, in stato confusionale.