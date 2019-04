Uccidono una donna per rapinarla, condannati due malviventi stranieri

Due 20enni di origine straniera sono stati accusati di aver ucciso un’anziana donna in casa sua per poi rapinarla di pochi euro e una collana d’oro. Per i malviventi, il pm della procura di Modena ha chiesto una condanna di 12 e 8 anni: "Sarà difficile spiegare al mio assistito una richiesta di questo genere a fronte di un fatto così grave, richiesta che proviene dall'accusa, cioè dallo Stato", commenta l'avvocato Valter Biscotti, legale del figlio della vittima. "Stiamo parlando di un omicidio, non di una rapina. È una vergogna e io stesso in questo momento mi vergogno di essere italiano", aggiunge il figlio della donna uccisa.