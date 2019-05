Uccise la compagna con una coltellata, a Milano

Trent'anni di carcere richiesti nel processo con rito abbreviato a carico di Antonio Nunez Martinez, un dominicano accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, per l’omicidio della compagna ecuadoriana di 49 anni Mora Alvarez Alexandra del Rocio, a causa della gelosia. L’uomo ha infatti confessato il delitto avvenuto il 10 giugno scorso dopo una serata a ballare al B52, un disco pub di Milano. In seguito ad una lite per gelosia, usciti dal locale Martinez ha accoltellato la compagna al petto, causando la sua morte.