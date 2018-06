Uccise la moglie a bastonate, chiesto l'ergastolo

Uccise la moglie di 39 anni a bastonate il 16 settembre del 2016 a Ravenna. Il pubblico ministero chiede oggi l'ergastolo, più isolamento diurno per un anno, per Matteo Cagnoni, il 53enne dermatologo imputato per l'omicidio pluriaggravato - per premeditazione e crudeltà.

Così come nella scorsa udienza di martedì, l'imputato non era presente in aula. Davanti alla Corte d'Assise ha poi parlato l'avvocato Giovanni Scudellari, parte civile per i familiari della defunta, quantificando in 4.150.000 euro il totale delle provvisionali a favore dei tre figli minori della coppia Ballestri-Cagnoni, dei genitori e del fratello della donna, che si chiamava Giulia Ballestri. La sentenza è attesa per venerdì prossimo.