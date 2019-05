Ucciso da una lastra d’acciaio a Piacenza

Un 68enne è morto in un’azienda meccanica alle porte di Piacenza a causa di un infortunio sul lavoro, durante dei lavori all'interno di un'officina per sostituire un pesante stampo di acciaio. Per cause ancora non chiare la lastra gli è caduta addosso all'improvviso schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. All’arrivo dell’ambulanza, i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso.