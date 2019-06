Ucciso a pugnalate ad una festa, l’omicida confessa

Gabriele Luraschi, l'uomo di 47 anni arrestato per l'omicidio del 25enne Hans Junior Krupe , ha confessato di averlo ucciso durante una lite a una festa di paese in provincia di Como. Secondo i Carabinieri che hanno anche trovato il coltello a serramanico ancora sporco di sangue, la lite è avvenuta per ragioni futili: infatti, Hans avrebbe importunato Luraschi tirandogli addosso dell'acqua, degenerando fino all’utilizzo del coltello, utilizzato più volte contro la vittima.