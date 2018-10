Ultimo mandato per la Merkel

Angela Merkel annuncia l'uscita dal Bundestag dopo la fine della sua legislatura in corso.

“È il mio ultimo mandato da cancelliera, lascio anche presidenza Cdu. Non voglio più incarichi politici. I risultati nelle elezioni sono oltremodo amari e deludenti sia in Assia che nel Bund. È deplorevole, perché il governo nero verde ha portato un bilancio convincente", spiega parlando a Berlino.

”Come cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e per quello che non riesce. È giunto il momento di aprire un nuovo capitolo: non mi ricandiderò come presidente della Cdu, questo quarto mandato è l'ultimo come cancelliera, non mi ricandiderò al Bundestag nel 2021 e non voglio altri incarichi politici".