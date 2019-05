Ultraleggero si schianta in volo, due morti

Un mezzo volante ultraleggero è precipitato in una zona periferica di Caerano San Marco a Treviso, portando alla morte entrambi i due piloti del veicolo. Secondo i primi accertamenti, l’impatto sarebbe stato così violento da non lasciare scampo alle due persone sul mezzo che sono morte sul colpo. Intanto sul luogo stanno operando diverse squadre di vigili del fuoco, per liberare l’area dai resti del mezzo e recuperare le salme delle vittime.