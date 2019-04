Ultras espongono striscione neofascista, indagate 8 persone

Otto ultras laziali sono stati identificati e denunciati dalla Digos per manifestazione fascista, in seguito al blitz che ha avuto luogo ieri nei pressi di Piazzale Loreto. Inoltre, gli indagati saranno iscritti nell’inchiesta antiterrorismo Alberto Nobili. Sono stati i passanti ad aiutare nelle operazioni investigative, prendendo le targhe delle auto dei manifestanti coinvolti nelle manifestazioni. L’indagine terrà conto anche di altri episodi simili come la rissa del 26 dicembre nel quale uno dei tifosi ha perso la vita. Tra le ipotesi, figura quella di associazione a delinquere e manifestazione fascista.