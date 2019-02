Università di Milano tripolare

Elio Franzini, rettore dell’Università di Milano, descrive il futuro dell’istituto, descrivendo un polo diviso in tre parti: una sede nel centro di Milano, una nel nuovo distretto dell’innovazione Mind, e un’altra in un luogo storico come la Città Studi. "Abbiamo sedi storiche da restaurare, un polo scientifico da costruire nell'area che ha ospitato Expo, ma abbiamo anche da preservare e rilanciare l'area di Città Studi in cui nel 1924 siamo nati e che deve presentare un volto rinnovato e nuove missioni ancora". Il completamento del progetto è previsto per il 2024, quando ci saranno questi tre poli e quando saranno trovati i fondi necessari a mantenerli.