Uomo di 70anni molesta minorenni sui bus

I carabinieri di Busto Arsizio in provincia di Varese hanno denunciato un pregiudicato 70enne per aver molestato sessualmente una ragazzina di 15 anni sull'autobus. Secondo la denuncia della ragazza, l'uomo l'ha avvicinata giorni prima per poi sedersi accanto a lei mettendole le mani sulle gambe e tentando di palpeggiarla. Individuato dai militari, è stato denunciato per violenza sessuale su minore, mentre stava avvicinando un gruppetto di studentesse.