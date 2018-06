Arrestato un imprenditore edile milanese: usava false carte di credito per pagare falsi stipendi a falsi dipendenti

Aveva intestato a una quarantina di persone varie carte prepagate, peccato che i "complici" non sapessero assolutamente nulla e soprattutto fossero nullatenenti. In seguito, il delinquente ha fatto finta che queste persone avessero lavorato per l'azienda idile di cui è titolare, pagando quindi i "loro stipendi" sulle carte di credito in suo possesso e che regolarmente utilizzava lui, incassando quindi i loro stipendi. Per questo a un imprenditore milanese la Guardia di Finanza di Paderno Dugnano ha sequestrato beni per 2,3 milioni di euro. L'uomo è stato denunciato per frode fiscale, intestazione fittizia di beni, indebito utilizzo di carte di credito e appropriazione indebita aggravata di somme in danno della società. In particolare, al termine delle indagini il provvedimento cautelare del gip di Monza ha disposto il sequestro di otto appartamenti a Milano, Aosta e Pavia. Il giro di false fatture ammontava a 3,7 milioni di euro e aveva permesso di creare un fondo nero da 820 mila euro, evitando di pagare in cinque anni tasse per 1 milione e mezzo.