Extracomuniatrio aggredito in strada con un coltello in zona Corvetto. E' salvo

Milano, aggressione in via dei Cinquecento: uomo accoltellato in strada

„

Aggressione lunedì pomeriggio in via dei Cinquecento, zona Corvetto a Milano. Alle 14.30, all'altezza del civico 16, un uomo di trenta anni - si tratterebbe di un cittadino di origini nordafricane - è stato colpito con un'arma da taglio in strada.

La vittima, stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, ha riportato una ferita di cinque centimetri al fianco sinistro. Soccorso da un'ambulanza del 118, il trentenne è stato accompagnato al Policlinico in codice rosso, poi declassato a giallo: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Non è ancora noto, al momento, se la coltellata sia arrivata al termine di una lite o per un tentativo di rapina. Sul posto è intervenuta la polizia, che ora indaga.

“