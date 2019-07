Uomo trovato ucciso nella sua casa di Legnano

Un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Legnano in provincia di Milano. Sul posto, gli agenti del Commissariato della cittadina lombarda e personale del 118 avrebbero raccolto i primi rilievi secondo cui si tratterebbe di un omicidio, accaduto in ambito familiare. L’uomo infatti è stato aggredito con un coltello mentre in casa erano presenti la moglie e il figlio, il quale è stato portato in commissariato per essere interrogato come sospettato.