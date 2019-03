Vaccini, raggiunto il 95% di copertura in Emilia Romagna

L’Emilia Romagna si posiziona oltre la soglia del 95% per quanto riguarda la copertura vaccinale, garantendo così la cosiddetta “immunità del gregge”, quel fenomeno che si fa forte della resistenza dei singoli per creare una sorta di scudo anche per gli individui non immunizzati. L’obiettivo attuato dalla legge di obbligo alla vaccinazione per la frequenza all’asilo nido ha raggiunto il suo obiettivo, per quanto riguarda difterite, tetano, poliomielite, emofilo B e pertosse, mentre per morbillo-parotite-rosolia la copertura è passata dall'87,2% del 2016 al 93,5% del 2018.