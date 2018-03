Scialpinista ucciso da valanga

E' successo nel pomeriggio di ieri. Un uomo ha perso la vita sulle montagne di Livigno (Sondrio), travolto da una valanga in zona Forcola.

I Soccorritori sono partiti subito dopo che è scattato l'allarme attorno alle 14, quando alcuni testimoni hanno riferito di aver notato il distacco della massa di neve nella zona della Forcola, e hanno perlustrato una vasta area montuosa anche in elicottero fino a quando hanno trovato lo sci-alpinista per il quale non c'era più niente da fare.

L'uomo non era solo: la valanga che si è staccata al confine con la Svizzera ha travolto anche un altro sciatore che al momento risulta ferito. I soccorritori stanno ora cercando di portare in salvo il secondo escursionista, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dal maltempo: nella zona, infatti, oltre al pericolo concreto di nuovi distacchi, è in corso una bufera di neve. I volontari del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con i militari del Sagf della Guardia di Finanza, stanno cercando di raggiungere il punto in cui è stato individuato il ferito con un paio di motoslitte, ma l'intervento si sta rivelando più difficoltoso del previsto.

Da segnalare che nella giornata di ieri il rischio di valanghe era considerato 'marcato'.