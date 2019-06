Valanga in Pakistan, diversi i feriti

Valanga avvenuta in Pakistan, nel quale uno dei tre alpinisti pachistani membro della spedizione nella valle di Shimshal è rimasto ferito. La squadra contava al suo interno anche altri membri di origine italiana, che sono si sono salvati. Tra i sei sopravvissuti sarebbero però rimasti alcuni feriti, tra cui il capo spedizione, Tarcisio Bellò. Previsto per domani l’intervento di recupero in elicottero dell'esercito pachistano.