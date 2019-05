Valanga a Pra dei Angeli, un ferito travolto dalle macerie

Una valanga ha ceduto sotto il rifugio Fraccaroli in località Pra dei Angeli, tra Trentino e Veneto, provocando diversi danni e coinvolgendo anche una persona la quale è stata recuperata ed è attualmente ricoverata a Trento in rianimazione. Il recupero eseguito dai soccorritori è stato reso estremamente arduo anche a causa della nebbia che ha impedito la visibilità della zona, portando anche un elicottero inviato da Verona a rientrare alla base. Dopo l’incidente, la zona è stata passata al setaccio per escludere il coinvolgimento di altre persone.