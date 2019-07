Vasto incendio sulla A4, chiuso il tratto all’altezza di Vicenza

Riaperta al traffico l'autostrada A4, chiusa pomeriggio per il vasto incendio sviluppatosi in un'azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Le fiamme e il fumo che si sono sollevati dall'impianto, hanno costretto alla chiusura il tratto della A4 per evitare danni agli automobilisti in transito, mentre il rogo è stato posto sotto controllo dai pompieri.