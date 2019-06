Vendono auto revisionate, ma sono in realtà contraffatte

Un gruppo criminale con base ad Ancona è riuscito a vendere in 13 regioni italiane circa 130 auto con revisione falsa alle quali era stato invece ridotto il chilometraggio, anche fino a 200.000 chilometri, grazie ad un’attrezzatura particolare che faceva quindi sembrare le auto usate, ancora in buono stato. L’attività è stata scoperta e interrotta dai carabinieri di Ancona che hanno arrestato due persone destinatarie di un ordine di custodia cautelare in carcere. L’accusa è a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a truffa e frode in commercio, mentre altri tre indagati sono ricercati.