In Veneto aumentano le lavoratrici donne rispetto agli uomini

L’occupazione femminile in Veneto è in aumento rispetto a quella degli uomini della stessa regione, secondo una stima condotta dal 2008 dalla Cgil. Le dipendenti pubbliche e private sono infatti aumentate di 62.695 unità mentre gli uomini solo di 35.865 unità. Intanto però peggiora la condizione lavorativa di qualità e guadagno, con una differenza di retribuzione del 35%, calcolata dalla differenza tra i 26.294 euro presi in media dagli uomini ed i 17.108 delle donne.