Veneto, cresce il numero di artigiani

L’apprendistato continua a fornire occupazione ai giovani in Veneto, dove il segmento under 30 nei primi nove mesi del 2018 vede assunzioni in aumento di +11,2%, un risultato superiore alla media nazionale ferma a 9,1% rispetto all’anno scorso. Si tratta di una media di 104 assunzioni al giorno, secondo le analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Veneto, costruito sui dati Inps.