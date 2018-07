Veneto, lupi monitorati con radiocollare

Stanno per essere provvisti di collare, i lupi presenti nelle aree comprese tra Lessinia, Monte Carega ad Altopiano di Asiago in Veneto, che stanno creando gravi danni agli allevamenti della zona. Questo l’annuncio dell'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, durante il tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori tenutosi a Venezia.

La geolocalizzazione con radiocollare permanente è la proposta presentata dalla Regione Veneto, approvata in via preliminare dal Ministero dell'Ambiente e dall'Ispra. Gli esemplari potranno essere presi e anestetizzati dalla metà dell'estate alla fine dell'inverno, allo scopo di equiaggiarli di collari GPS-VHF per monitorarne con precisione le abitudini, gli spostamenti e le attività. "Si tratta della prima esperienza in Europa dell'utilizzo della telemetria per la mitigazione del conflitto tra uomo e lupo", ha detto l'assessore Giuseppe Pan.