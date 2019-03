Veneto, scatta il codice verde di allerta inquinamento

Scatta l’allerta arancione per il superamento dei livelli di inquinamento nella Regione Veneto, soprattutto per le province di Padova, Vicenza, Verona. A comunicarlo, l’agenzia regionale per l’ambiente Arpav, secondo le disposizoni dell’Accordo di Bacino Padano. Secondo le ordinanza, le limitazioni sono già attive, rimanendo invece in codice verde per gli altri agglomerati e comuni della regione.