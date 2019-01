Veneto, video sorveglianza in asili e strutture socio assistenziali

Secondo un progetto di legge statale varato dal Consiglio regionale del Veneto e approvato con 38 voti favorevoli e 2 astenuti, sarebbero in corso le installazioni di impianti di video sorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia, oltre alle strutture socio assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. L’obiettivo sarebbe quello di prevenire e contrastare l’abuso fisico nei confronti di soggetti deboli, anche alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamento registrate negli ultimi anni.