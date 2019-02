Venezia, approvata la tassa di sbarco

Approvato dal Consiglio comunale di Venezia il Regolamento di applicazione del "contributo di accesso" al centro storico, ovvero la tassa di sbarco introdotta negli ultimi mesi per la città lagunare, secondo l’ultima legge di bilancio. A votare a favore, sono stati 22 su 33 consiglieri, con 5 voti contrari, mentre i consiglieri del PD non hanno partecipato. Approvata con lo stesso metodo anche la delibera per l’immediata esecuzione.