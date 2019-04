A Venezia le consegne a domicilio di cannabis light

Due 26enni di Venezia hanno iniziato a produrre la cannabis lecita per poi rivenderla alle aziende farmaceutiche della zona, per poi provare a mettere a disposizione dei clienti anche una sorta di servizio a domicilio, per la consegna personale del prodotto. I due imprenditori hanno infatti iniziato ad attaccare volantini col loro marchio che li ha portati ad effettuare le prime consegne inizialmente in bicicletta e successivamente mediante l’utilizzo di scooter. Si tratta di operazioni del tutto lecite, che anzi mirano al controllo degli organi preposti al fine di ottenere la licenza che ne certifichi l'attività. Dopo una prima fase di “ostilità” da parte del mercato, la situazione si è sbloccata portando i giovani coltivatori a ipotizzare un’espansione.