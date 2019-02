Venezia, interdetto l’avvicinamento di un uomo a tre ragazze

Notificato il divieto di avvicinamento a tre ragazze per un uomo di 40anni per aver tentato di adescare le giovani una delle quali una ancora minorenne. La decisione è stata notificata dai carabinieri su ordine del Tribunale di Venezia, a causa delle indagini a suo carico per adescamento e detenzione di materiale pedo-pornografico e atti sessuali con minorenni, dopo la segnalazione effettuata dalla madre di una ragazza che aveva intuito una sorta di relazione della figlia con l'uomo, mediata dallo scambio di testi inequivocabili e fotografie osé.