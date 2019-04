Venezia, l’ospedale Civile non sarà declassato a struttura di base

L'ospedale Civile Santi Giovanni e Paolo di Venezia non verrà declassato, rimanendo quindi "Presidio Ospedaliero di Primo Livello", come previsto inizialmente dalle predisposizioni della Regione Veneto. La soluzione è stata approvata dalla Giunta ed è stata portata all'approvazione dal Presidente Luca Zaia, tenendo conto che "il bacino d'utenza di afferenza è comprensivo, oltre che della popolazione del territorio insulare, anche della forte presenza turistica e della mobilità urbana giornaliera, e considerate le peculiari e disagiate condizioni geomorfologiche e insulari". Sull’argomento, Zaia aggiunge: “Appena è apparso il problema, legato alla normativa nazionale sulle caratteristiche che determinano le qualificazioni degli ospedali, meglio noto come decreto Balduzzi ho chiesto un lavoro tecnico giuridico urgente ma approfondito per individuare una norma che risolvesse la questione, e consentisse di dare al Civile di Venezia il rango che merita".