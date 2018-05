Estate alle porte, Venezia presidierà i varchi

Venezia si organizza per il periodo estivo. Per la precisione, dal primo giugno al 2 settembre, con varchi presidiati, per affrontare ben 55 giorni di 'fuoco' in chiave turistica varando un piano, in accordo con la Prefettura, in linea con quello sperimentato con i 'tornelli' il primo maggio scorso. Tutti i provvedimenti - dalla deviazione dei flussi turistici allo spostamento degli approdi fino allo stop alle auto prima del ponte translagunare - saranno modellati a seconda delle esigenze in una sequenza di bollini che vanno dal giallo (turismo meno pesante) passando per il rosso e a chiudere con il nero per le giornate più 'calde'.

Tre mesi caratterizzati, oltre che dal flusso turistico ordinario, da diversi eventi importanti, come la Biennale di architettura e la Festa del Redentore.