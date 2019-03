Venezia, tornano i gondolieri sub a pulire i canali

Tornano a Venezia i gondolieri sub per ripulire i canali della città lagunare dall’immondizia. Già lo scorso 10 febbraio si erano immersi nel rio dei Santi Apostoli a Cannaregio per rimuovere i rifiuti depositati sui fondali, e domenica prossima saranno ulteriormente attivi per liberare il canale dai rifiuti accumulati negli anni. Durante le immersioni, il traffico a motore sarà sospeso per motivi di sicurezza, mentre le gondole potranno transitare normalmente.