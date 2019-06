A Venezia la Vogalonga, la tradizionale regata a remi

Oltre 2.000 barche a remi, di cui 300 tipiche della laguna, con circa 8.000 vogatori hanno circumnavigato Venezia partendo dal bacino di san Marco dopo il via dato dal tradizionale colpo di cannone. Il capoluogo ha rivissuto oggi la “Vogalonga”, la tradizionale regata non competitiva che promuove il remo contro il dilagare delle barche a motore, per manifestare contro gli effetti devastanti per il fragile tessuto cittadino del moto ondoso. Manifestazione che si va ad aggiungere a quella contro le Grandi Navi e l'incidente della Msc Opera della scorsa settimana.