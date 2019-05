Venezuela, Juan Guaidò invita alla rivolta

Juan Guaidò, leader dell'opposizione e autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, ha invitato i venezuelani a manifestare nell'ambito della "fase definitiva della Operazione libertà”, grazie anche ad un video diffuso sui social, dove Guaidò appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati “pronti a difendere la costituzione”. Intanto il presidente Maduro si esprime in merito ai militari: "Voglio congratularmi con voi Forze armate per l'atteggiamento fermo, leale, valoroso e di enorme saggezza con cui avete condotto alla soluzione e alla sconfitta del piccolo gruppo che pretendeva di riempire il Paese di violenza con una scaramuccia golpista".