Vent’anni di violenze, arrestato un uomo di Parma

Un uomo è stato arrestato a Parma per le accuse di maltrattamenti e stalking nei confronti della moglie, che dopo 20 anni di vessazioni lo ha lasciato. La vittima si è rivolta alla polizia all’inizio di febbraio, poiché preoccupata per sé e per il figlio a causa dei comportamenti dell'ex compagno, diventati insostenibili. La Procura di Parma ha quindi richiesto e ottenuto l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo.