Ventenne muore in un incidente stradale nel Modenese

Una 20enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 14 a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena: la ragazza, alla guida di un’auto, si è scontrata con un secondo veicolo in transito condotto da un’altra donna di 44 anni, che invece è riuscita a salvarsi con delle ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118, che però non hanno potuto salvare la giovane, morta in seguito allo scontro.