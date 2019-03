Vento causa danni ingenti in Veneto, soprattuto nel Pavese

"A causa del forte vento è provvisoriamente chiusa al traffico per tutti i veicoli, in entrambe le direzioni, la strada statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga', dal km 140 al km 147, nel territorio comunale di Madesimo in provincia di Sondrio". A comunicarlo, una nota dell’ufficio dell'Anas della Lombardia. Il vento che ha imperversato nella serata di ieri ha infatti provocato problemi anche in provincia di Pavia, mentre la zona più colpita è stata quella della Lomellina, attorno a Vigevano sempre in provincia di Pavia.