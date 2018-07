Allarme influenza in regione: in un anno ben 48 morti e 680mila contagi

A Bologna ci sono state 16 vittime, 6 a Ferrara e un totale di 11 in tutta la Romagna. Su 115 pazienti con elevati fattori di rischio, 84 non si erano vaccinati. Sono state 681mila le persone colpite dall’influenza l’inverno scorso. Con 135 casi gravi e 48 decessi. Una vera e propria emergenza che ha colpito duro in Emilia- Romagna. Con un’intesità "molto alta, sia come incidenza totale che come numero di casi gravi e di decessi". Dati e analisi sono contenuti nel report annuale, aggiornato a giugno, pubblicato sul portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica. Si tratta di un bilancio nel quale si mettono in fila l’andamento della malattia, la diffusione dei diversi tipi di virus, i casi gravi segnalati e la loro letalità, nonché le coperture vaccinali raggiunte. Lo studio evidenzia che la stagione influenzale 2017- 2018 ha visto un inizio anticipato a fine autunno, simile a quello della precedente stagione, e dopo una iniziale discesa ( nella seconda settimana del 2018) una forte ripresa nella terza settimana di gennaio. Da qui un aumento consistente di ammalati. L’aumento dei casi ha riguardato principalmente le fasce di età fino a quattro anni e dai cinque ai quattordici. La fascia più colpita è, come sempre, quella fino a quattro anni. A fine gennaio il picco registrato era di 55,1 casi ogni mille persone (la scorsa stagione il dato era di 44,5). Di seguito la fascia tra i cinque e i quattordici anni, con 28,3 casi ogni mille persone. Gli over 65enni hanno raggiunto l’incidenza massima di 7,3 malati ogni mille persone nella seconda settimana del 2018. Tra i casi più gravi si sono registrati 48 decessi: 16 a Bologna (su 39 casi gravi), 7 a Piacenza ( su 16 gravi), 2 a Parma (su 15), 1 a Reggio Emilia (su 9), 5 a Modena (su 19), 6 a Ferrara (su 13), 11 in Romagna (su 24). I casi gravi hanno interessato diverse fasce di età, anche se la maggior parte si è concentrata nelle persone con più di 55 anni. Il rapporto però evidenzia ancora che "i casi a rischio già in precedenza erano 115 e di questi 84 non risultano vaccinati (73%)". Tre donne in gravidanza, tutte non vaccinate, hanno contratto una forma grave di influenza. In un caso è stato indotto il parto alla 24esima settimana per morte del feto; in un altro la signora, con gravidanza gemellare, è stata sottoposta a parto cesareo prematuro e successivamente trasferita in rianimazione per insufficienza respiratoria. Secondo gli esperti "questo conferma purtroppo una copertura vaccinale insufficiente nelle persone a rischio per patologia e, ancora di più, nelle donne in gravidanza". Si arriva così al tema delle coperture vaccinali: in questa stagione sono state immunizzate 735.527 persone dai medici di medicina generale e dai servizi sanitari della Regione. La copertura rilevata nei soggetti con più di 65 anni è del 53,1%, in lieve rialzo rispetto alle ultime stagioni. Tra gli operatori sanitari si è registrato un aumento della copertura vaccinale che si è attestato su un valore di 29,6% (il 23,7% nella stagione precedente). Infine, il report dice che su 735.527 persone vaccinate, sono stati segnalati 34 sospetti eventi avversi da vaccino, corrispondenti a un tasso di 0,46 per 10mila, e 25 risultavano non gravi.