Vertice del Governo, pieno mandato per Conte e Tria

Secondo le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e Giovanni Tria hanno "pieno mandato" per trattare con l'Ue: "Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Noi investiamo sulla crescita e per fine anno, nella legge di bilancio, metteremo a posto tutto quello che c'è da mettere a posto. Non vogliamo tensioni clamorose con l'Ue ma al centro dobbiamo mettere sempre gli italiani, non i numerini. Io ieri non ho visto il ministro Tria che diceva no, la flat tax non si può fare o non si può contemplare alcun tipo di deficit", chiarisce parlando del vertice con Tria, Conte e Salvini. "Quando l'incontro è finito ci siamo alzati tutti quanti, il ministro dell'Interno non ha partecipato dopo a questioni più tecniche che riguardavano altri ministeri”, ha concluso.