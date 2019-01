Vertice a Palazzo Chigi, trovata una soluzione per il caso Sea Watch

"Non lascio niente a metà e non voglio far saltare nessun governo. Il governo sta bene. Abbiamo fatto tanto in sei mesi e i due partiti al governo hanno il 60% della fiducia degli italiani, caso più unico che raro. La soluzione è stata trovata, l'Europa dovrà farsi carico delle promesse fatte in passato all'Italia e finora mai mantenute. Se manterranno impegni sui 200 migranti che avevano promesso di ricollocare, allora potranno esserci nuovi arrivi. Altrimenti buonanotte.” Così avrebbe dichiarato Salvini in merito al vertice in tarda serata di ieri sera, che avrebbe definito come il "bersi un caffè a Palazzo Chigi all'una di notte". A confermarlo anche Luigi Di Maio, il quale avrebbe affermato che il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepremier sarebbe stato "molto cordiale”, e aggiungendo che con "Giuseppe e Matteo si trova sempre una soluzione”, ovvero l’accoglienza di una parte dei migranti della Sea Watch per poi affidarli alla chiesa valdese che si sarebbe detta disponibile ad accoglierli nelle sue strutture.