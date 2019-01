Vestiti da SS nel giorno della memoria, a Bologna

Denunciato sui sociale un’episodio nel quale alcuni residenti di Lizzano in Belvedere in provincia di Modena hanno visto quattro persone abbigliate con le divise delle truppe di montagna delle SS passeggiando tra i boschi, proprio durante il giorno della memoria. Allertati i militari da alcuni escursionisti trovatisi sul luogo al momento del fatto, portando all’identificazione delle quattro persone: secondo quanto appreso, si trovavano nei pressi di un rifugio e avrebbero inscenato una parata, anche se non è ancora chiaro se si trattasse di una rievocazione storica o di un gioco di ruolo. Commento anche dal capogruppo di Sinistra Italiana in Emilia-Romagna Igor Taruffi: "Tali persone sono state identificate al di là di quelli che saranno i riflessi giudiziari di questa vicenda voglio dichiarare con forza che comportamenti di questo tipo sono inaccettabili e dimostrano una irresponsabilità profonda. Il nazifascismo è stato male assoluto. Usare gesti e simboli per ricordarlo, tra l'altro in concomitanza con il giorno della Memoria è da considerarsi riprovevole e quantomeno moralmente delittuoso"