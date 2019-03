“Via della Seta”, rinforzata la collaborazione Italia-Cina

La relazione tra Cina e Italia è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta con la nuova Via della Seta”, afferma il premier Giuseppe Conte durante un incontro con i media cinesi, rivelando che che la visita del presidente Xi Jinping e la firma del memorandum sulla Belt anf Road Initiative sono parte di una partnership molto solida. Il premier aggiunge inoltre: “Penso che la crescente collaborazione tra Italia e Cina porterà prima di tutto benefici ai nostri Paesi". Commenta anche il vicepremier Luigi Di Maio: "Posso assicurare che la firma dell'accordo sulla via della Seta è una grandissima opportunità per tutti noi, in cui ho creduto dal mio primo viaggio in Cina: è una cornice nella quale crescere insieme, sono veramente contento che domani si possa procedere alla firma come primo paese del G7".