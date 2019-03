Vicenza, scritta su un muro fa scattare l’allarme terrorismo

Massima sicurezza a Vicenza in seguito alla scoperta di alcune scritte sul muro di cinta di Parco Querini che recitano: “Dopodomani farò un attentato”, accompagnata dal simbolo di una croce e una mezzaluna. Scatta in città il coordinamento di Carabinieri, Polizia, e Guardia di Finanza per mettere eseguire i controlli anti terrorismo, a prescindere dalla veridicità o meno delle scritte. In campo già 50 uomini di supporto alle pattuglie, con tanto di barriere anti sfondamento davanti alle caserme Usa, e a vari luoghi di culto.