Non viene rinnovato il contratto, bracciante accoltella dirigente nel Ferrarese

Lavorava in una piantagione di aglio, come bracciante, ma non gli è stato rinnovato il contratto, così ha chiesto spiegazioni al datore di lavoro. La discussione, già iniziata in modo violento, si è conclusa con quattro fendenti al torace dell'imprenditore, per mezzo di un paio forbici agricole.

E' finita in questo modo il confronto fra Muhammad Arshad, pakistano di 53 anni, e uno dei responsabili dell'azienda. L’operaio è stato arrestato per tentato omicidio, mentre l'imprenditore è ricoverato all'ospedale di Cona, non è in pericolo di vita. La prognosi è di 20 giorni.

Verso le 10.30, secondo le ricostruzioni, Arshad si è presentato all'azienda di cui era dipendente a tempo determinato per chiarimenti secondo il mancato rinnovo del contratto. Il discorso si è presto infiammato, e dopo aver afferrato un paio di forbici nella stanza, si è avventato sull’altro. Attratti dalle urla del ferito, poi, alcuni colleghi sono giunti sul posto e hanno bloccato il collega, per poi chiamare i soccorsi.