Vietato l’accesso agli asili senza certificazione del vaccino

Secondo quanto previsto dalla legge Lorenzin approvata nel 2017, non si potrà più accedere a scuola senza il certificato di vaccinazione. Il decreto prevede l’obbligo per le iscrizioni all’asilo nido e alla materna, oltre alle scuole elementari e medie con diverse modalità. I bambini da 0 a 6 anni non in regola quindi saranno impossibilitati ad accedere agli asili e alle scuole dell’infanzia. Inoltre se, dopo i solleciti e i colloqui da parte delle Asl, i genitori si opporranno alla vaccinazione dei figli, incorreranno in pesanti sanzioni pecuniarie, secondo quanto previsto dalla legge.