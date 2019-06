Vigile del fuoco muore durante una missione a Fragagnano

Un vigile del fuoco di Fragagnano è morto durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano: impegnato con colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva avvolto un camion parcheggiato, il vigile ha tentato di aprire uno dei portelloni posteriori quando si è verificata un'esplosione. "Lutto nel Corpo nazionale. "Una preghiera per Antonio, il Vigile del Fuoco morto in provincia di Taranto e un abbraccio ai suoi colleghi e alla sua famiglia. Ha perso la vita mentre era in servizio, a conferma che quello dei Vigili del Fuoco non è un semplice lavoro ma una vera e propria missione. Prosegue con ancora più forza il mio impegno per un piano di assunzioni straordinario, con l'obiettivo di equiparare il trattamento dei pompieri a quello delle altre forze di sicurezza”, commenta Matteo Salvini.